Партия «Коммунисты России» предложила создать реестр тунеядцев

Как сообщает издание «Новые известия», Малинкович сообщил, что партия «Коммунисты России» обратилась в Минтруд с требованием о создании единого реестра тунеядцев. Представители партии считают, что для таких людей необходимо организовывать встречи с участковыми, которые будут выяснять, почему гражданин «стал паразитом». Депутат считает, что тунеядцев нужно привлекать к принудительным общественным работам.