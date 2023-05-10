Партия «Коммунисты России» предложила создать реестр тунеядцев

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Как сообщает издание «Новые известия», Малинкович сообщил, что партия «Коммунисты России» обратилась в Минтруд с требованием о создании единого реестра тунеядцев. Представители партии считают, что для таких людей необходимо организовывать встречи с участковыми, которые будут выяснять, почему гражданин «стал паразитом». Депутат считает, что тунеядцев нужно привлекать к принудительным общественным работам.
Ранее «Наш город» писал, в Тюменской области к началу 2023 года стало меньше безработных горожан. В прошлом году в службы занятости обратились 55,9 тысяч человек, 68,4% из них были трудоустроены.