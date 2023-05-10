nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Изображение материала

Партия «Коммунисты России» предложила создать реестр тунеядцев

10 мая 2023, 09:02
Фото: 1MI

Депутат Госдумы призывает отправлять безработных тюменцев на общественные работы

Депутат Государственной думы Сергей Малинкович предложил создать реестр безработных граждан, которые продолжительное время и без уважительной на то причины официально не трудоустроены.

Как сообщает издание «Новые известия», Малинкович сообщил, что партия «Коммунисты России» обратилась в Минтруд с требованием о создании единого реестра тунеядцев. Представители партии считают, что для таких людей необходимо организовывать встречи с участковыми, которые будут выяснять, почему гражданин «стал паразитом». Депутат считает, что тунеядцев нужно привлекать к принудительным общественным работам.

Ранее «Наш город» писал, в Тюменской области к началу 2023 года стало меньше безработных горожан. В прошлом году в службы занятости обратились 55,9 тысяч человек, 68,4% из них были трудоустроены.

 

Читайте также:
В Тюменской области стало меньше безработных
#Елена Чебоксарова#Работа#Безработные#Коммунисты#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
Подпишитесь
«Бежим в слезах под звуки сирен»: как волонтеры помогают бороться с лесными пожарами
Сегодня, 06:08
На территории области действуют 13 лесных пожаров
Сегодня, 04:34
Внимание! Штормовое предупреждение от тюменского гидрометеоцентра
Сегодня, 09:34
Жителей города просят не использовать БПЛА
Сегодня, 03:35
Тюменца нашли на шестой день поисков. В его селе сгорело несколько домов
Сегодня, 10:04
Ездил на машине и устраивал палы травы: в Тюменской области поймали поджигателя
7 мая 09:56