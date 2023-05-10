Отмена итогов приватизации ставит под сомнение существование КЦТЛ

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Published Сегодня, 07:47
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Один из самых масштабных - иск прокуратуры к компании АО “Коммерческий центр, транспорт и лес” (КЦТЛ), которая находится в морском порту Санкт-Петербург.
Генпрокуратура считает, что образованная в 1994 году компания получила в собственность активы приватизированного в то время судостроительного завода “Северная верфь” незаконно. 13 марта 2023 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга вынес решение о признании ничтожной сделки, в рамках которой была создана компания. Об этом пишут newizv.ru.
В настоящее время акции компании принадлежат семье бывшего предпринимателя, а ныне бизнес-омбудсмена Санкт-Петербурга Александра Абросимова, и еще 200 физическим лицам. Помимо сотрудников предприятия активами владеют и дети уже умерших работников, которые стали обладателями акций в годы приватизации. Некоторые из этих физических лиц - блокадники, участники ВОВ. Они уже обратились в различные инстанции - от администрации Петербурга до администрации президента, но пока ответов нет.
Сейчас решение суда находится в процессе обжалования. И если оно останется в силе, то имущество сотен владельцев компании будет изъято в пользу государства. Это приведет к созданию довольно негативного прецедента. В итоге получается, что любая сделка за 30 лет развития отечественного рынка может быть признана ничтожной.
По данным прокуратуры, проверки законности приватизации предприятия проходили в 1996 году, а также в начале двухтысячных. Однако суд исчисляет срок давности с 2022 года.
В 2002 году оценку приватизации “Северной верфи” давал председатель правительства Михаил Касьянов. По его мнению, фактов нарушения законодательства при приватизации завода не было.
Стоит уточнить, что 80% всей промышленных предприятий Санкт-Петербурга - ранее приватизированные объекты. А сложившаяся ситуация может крайне негативно сказаться на работе всей отрасли. Кстати, в Москве и Ставропольском крае аналогичные разногласия были решены путем переговоров между предпринимателями и инвесторами.