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Отмена итогов приватизации ставит под сомнение существование КЦТЛ

10 мая 2023, 07:47
Фото: 1MI
В российских регионах проходит ряд судебных процессов, главная цель которых - отмена итогов приватизации и возврат в госсобственность успешных предприятий.

Один из самых масштабных - иск прокуратуры к компании АО “Коммерческий центр, транспорт и лес” (КЦТЛ), которая находится в морском порту Санкт-Петербург.

Генпрокуратура считает, что образованная в 1994 году компания получила в собственность активы приватизированного в то время судостроительного завода “Северная верфь” незаконно. 13 марта 2023 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга  вынес решение о признании ничтожной сделки, в рамках которой была создана компания. Об этом пишут newizv.ru.

В настоящее время акции компании принадлежат семье бывшего предпринимателя, а ныне бизнес-омбудсмена Санкт-Петербурга Александра Абросимова, и еще 200 физическим лицам. Помимо сотрудников предприятия активами владеют и дети уже умерших работников, которые стали обладателями акций в годы приватизации. Некоторые из этих физических лиц - блокадники, участники ВОВ. Они уже обратились в различные инстанции - от администрации Петербурга до администрации президента, но пока ответов нет.

Сейчас решение суда находится в процессе обжалования. И если оно останется в силе, то имущество сотен владельцев компании будет изъято в пользу государства. Это приведет к созданию довольно негативного прецедента. В итоге получается, что любая сделка за 30 лет развития отечественного рынка может быть признана ничтожной.

По данным прокуратуры, проверки законности приватизации предприятия проходили в 1996 году, а также в начале двухтысячных. Однако суд исчисляет срок давности с 2022 года.

В 2002 году оценку приватизации “Северной верфи” давал председатель правительства Михаил Касьянов. По его мнению, фактов нарушения законодательства при приватизации завода не было.

Стоит уточнить, что 80% всей промышленных предприятий Санкт-Петербурга - ранее приватизированные объекты. А сложившаяся ситуация может крайне негативно сказаться на работе всей отрасли. Кстати, в Москве и Ставропольском крае аналогичные разногласия были решены путем переговоров между предпринимателями и инвесторами.

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