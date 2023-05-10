Отмена итогов приватизации ставит под сомнение существование КЦТЛ

В настоящее время акции компании принадлежат семье бывшего предпринимателя, а ныне бизнес-омбудсмена Санкт-Петербурга Александра Абросимова, и еще 200 физическим лицам. Помимо сотрудников предприятия активами владеют и дети уже умерших работников, которые стали обладателями акций в годы приватизации. Некоторые из этих физических лиц - блокадники, участники ВОВ. Они уже обратились в различные инстанции - от администрации Петербурга до администрации президента, но пока ответов нет.