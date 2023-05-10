Около Ишима в деревне Булановка спасатели планируют запустить встречный пал травы

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Огонь постепенно подбирается к деревне, он в трёх километрах от населённого пункта. В выходные в соседнем Сорокинском районе возгорание наблюдалось в пяти селах.
«Для дополнительной защиты вокруг деревни проложили дополнительные минерализованные полосы. Планируют запускать встречный пал», - сообщается в паблике «Ишим пере Подслушано».
Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюмени 11 мая ожидается дождь. В Ишиме осадков метеорологи пока не ждут, влажность воздуха снизится до 30-35%.