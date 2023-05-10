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Около Ишима в деревне Булановка спасатели планируют запустить встречный пал травы

10 мая 2023, 12:58
Фото: 1MI

Пожар подбирается к деревне недалеко от Ишима

Тюменские спасатели МЧС защищают от пламени деревню Булановка. По данным паблика «Ишим пере Подслушано», планируется запустить «встречный пал».

Огонь постепенно подбирается к деревне, он в трёх километрах от населённого пункта. В выходные в соседнем Сорокинском районе возгорание наблюдалось в пяти селах.

«Для дополнительной защиты вокруг деревни проложили дополнительные минерализованные полосы. Планируют запускать встречный пал», - сообщается в паблике «Ишим пере Подслушано».

Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюмени 11 мая ожидается дождь. В Ишиме осадков метеорологи пока не ждут, влажность воздуха снизится до 30-35%.

Долгожданный дождь ожидается в Тюмени 11 мая
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Погода#Пожар#МЧС
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