Объем перевозок РЖД в сообщении со странами ШОС вырос на 47,5% в первом квартале

В своем выступлении он отметил, что магистральная железнодорожная сеть стран — участниц ШОС превышает 340 тысяч километров, а на долю этих государств приходится три четверти всемирного железнодорожного грузооборота. В 2022 году перевозки по сети РЖД в сообщении со странами ШОС составили 202 миллиона тонн (увеличение на 8,1% по сравнению с 2021 годом). За первый квартал текущего года было перевезено 70 миллионов тонн (увеличение на 47,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года).