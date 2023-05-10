Новые шумовые полосы появятся на 20 аварийных участках дорог в Тюмени

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
«В ближайшее время первые искусственные неровности появятся на улице Ямской рядом со сквером Болгаро-Советской дружбы, а также на улицах Западносибирской, 30, Червишевский тракт – Баумана», – отметили чиновники администрации.
Специальный вид разметки наносится на потенциально опасных местах на проезжей части для привлечения внимания.
Ранее «Наш город» сообщал, что первый этап ремонта путепровода начался 10 мая в Тюмени. Строители работают между улицами Интернациональной и Авторемонтной.