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Новые шумовые полосы появятся на 20 аварийных участках дорог в Тюмени

10 мая 2023, 11:54
Фото: 1MI

В Тюмени на 20 аварийных участках дорог появятся шумовые полосы

В этом году в областной столице обустроят новые шумовые полосы. В администрации Тюмени сообщили, что они появятся на 20 аварийных участках.
«В ближайшее время первые искусственные неровности появятся на улице Ямской рядом со сквером Болгаро-Советской дружбы, а также на улицах Западносибирской, 30, Червишевский тракт – Баумана», – отметили чиновники администрации.

Специальный вид разметки наносится на потенциально опасных местах на проезжей части для привлечения внимания.

Ранее «Наш город» сообщал, что первый этап ремонта путепровода начался 10 мая в Тюмени. Строители работают между улицами Интернациональной и Авторемонтной.

Сегодня начинается ремонт путепровода на обходе Тюмени
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#Александр Мязин#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги
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