На территории области действуют 13 лесных пожаров

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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Updated Сегодня, 05:10
Огнеборцы сейчас работают в 13 точках, где до сих пор горят леса, 7 их них уже удалось локализовать.
«10 мая в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень)», — сообщают в департаменте лесного комплекса.
Сотрудники ведомства прогнозируют улучшение обстановки и снижение класса опасности на 11 и 12 мая.
Напоминаем, при обнаружении природного пожара сообщите по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение «Берегите лес» или по номеру 112.
Ранее «Наш город» сообщал, что из-за дыма от лесных пожаров в Тюмени почти в 20 раз превышена допустимая концентрация вредных веществ.