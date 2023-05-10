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На территории области действуют 13 лесных пожаров

10 мая 2023, 04:34
Фото: 1MI
В Тюменской области 10 мая действуют 13 лесных пожаров — 7 из них локализованы

В Тюменской области 10 мая действуют 13 лесных пожаров, 7 из них локализованы

В департаменте лесного комплекса сообщили, что за минувшие сутки было зафиксировано 2 новых лесных пожара. Ликвидировать удалось 6 возгораний на площади в 3078,1 га.

Огнеборцы сейчас работают в 13 точках, где до сих пор горят леса, 7 их них уже удалось локализовать.

«10 мая в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень)», — сообщают в департаменте лесного комплекса.

Сотрудники ведомства прогнозируют улучшение обстановки и снижение класса опасности на 11 и 12 мая.

Напоминаем, при обнаружении природного пожара сообщите по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение «Берегите лес» или по номеру 112.

Угрозы пожара населённым пунктам в Тюменской области пока нет
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Ранее «Наш город» сообщал, что из-за дыма от лесных пожаров в Тюмени почти в 20 раз превышена допустимая концентрация вредных веществ.

#Алиса Вернер#Пожар
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