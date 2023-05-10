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МЧС: снята угроза тюменским населенным пунктам из-за лесных пожаров

10 мая 2023, 13:34
Фото: МЧС

Пожары не угрожают населенным пунктам Тюменской области

По данным тюменского МЧС, в регионе снята угроза населённым пунктам от лесных пожаров. Сейчас в тушении пожаров участвует самолет Ил-76 МЧС России и 4 вертолета.

Огонь в местных лесах тушат более тысячи человек.

«Только за прошедшие сутки авиацией было проведено свыше 360 сбросов воды.  Задействованы аэромобильные группировки МЧС России из Республики Татарстан, Оренбургской и Самарской областей», - сообщает информцентр правительства Тюменской области.

Пока улучшения погоды в регионе не ожидается. Ранее «Наш город» сообщал, что только в Тюмени 11 мая пройдёт небольшой дождь. В Ишиме и Тобольске будет сухо и солнечно.

Долгожданный дождь ожидается в Тюмени 11 мая
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Пожар#Безопасность
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