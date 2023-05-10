МЧС: снята угроза тюменским населенным пунктам из-за лесных пожаров

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Огонь в местных лесах тушат более тысячи человек.
«Только за прошедшие сутки авиацией было проведено свыше 360 сбросов воды. Задействованы аэромобильные группировки МЧС России из Республики Татарстан, Оренбургской и Самарской областей», - сообщает информцентр правительства Тюменской области.
Пока улучшения погоды в регионе не ожидается. Ранее «Наш город» сообщал, что только в Тюмени 11 мая пройдёт небольшой дождь. В Ишиме и Тобольске будет сухо и солнечно.