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Маршрут одного из автобусов изменится в Тюмени

10 мая 2023, 16:04
Фото: 1MI

Новая остановка появится в схеме движения автобуса N 77

В схеме движения автобуса N 77 появится новая остановка в районе ТРЦ «Солнечный». Об этом сообщили в «МКУ Тюменьгортранс».
Сюжет
Автобус

Новый остановочный комплекс будет называться «Улица Пермякова». Изменения внесут с 13 мая 2023 года.

Напомним, что маршрут N 77 движется от остановки «Русское поле» до Трактовой.

Тюменских пассажиров просят учитывать введеные изменения, а водителей — соблюдать ПДД.

Ранее «Наш город» писал, что поездки на общественном транспорте могут подорожать. В настоящее время цена за проезд в тюменских автобусах и маршрутках составляет 30 рублей.

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#Елена Чебоксарова#Автобус#Движение#Остановка#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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