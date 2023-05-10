Маршрут одного из автобусов изменится в Тюмени

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Новый остановочный комплекс будет называться «Улица Пермякова». Изменения внесут с 13 мая 2023 года.
Напомним, что маршрут N 77 движется от остановки «Русское поле» до Трактовой.
Тюменских пассажиров просят учитывать введеные изменения, а водителей — соблюдать ПДД.
Ранее «Наш город» писал, что поездки на общественном транспорте могут подорожать. В настоящее время цена за проезд в тюменских автобусах и маршрутках составляет 30 рублей.