Конвертер РЭО поможет реализовать законопроект по реформе РОП

Конвертер, разработанный по поручению Минприроды России, будет утвержден совместным приказом Минприроды России и Минпромторга России после принятия законопроекта, направленного на реформу РОП. Как сообщил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов, конвертер включает более 15 000 позиций. Каждому производимому товару и упаковке присваиваются коды продукции на основе ОКПД и Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД). Отходы, образующиеся в результате использования товаров, имеют код в соответствии с ФККО. Российский экологический оператор создал информационный модуль, который автоматически отображает переход от кода ОКПД к коду ФККО в результате утраты товаром потребительских свойств, а затем - к коду нового товара по ОКПД в результате переработки отходов.