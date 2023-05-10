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Конвертер РЭО поможет реализовать законопроект по реформе РОП

10 мая 2023, 13:58
Фото: 1MI
Российский экологический оператор по поручению Минприроды России разработал конвертер, который показывает переход товаров в отходы, а отходов - в новую продукцию, полученную в результате их переработки: товар - отход - товар.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что конвертер сформирован в развитие положений законопроекта о расширенной ответственности производителей (РОП) и станет простым и понятным инструментом для товаропроизводителей, передает mkset.ru.

Кроме того, законопроект РОП и конвертер фактически исключат возможность для производителя или импортера товаров закрывать ответственность в рамках РОП, перерабатывая отходы от использования товаров, произведенных из материалов, отличных от выпущенных на рынок. Например, не получится выпустить упаковку из вспененного полистирола, а отчитаться ПЭТ-бутылкой, как это было ранее, отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Конвертер, разработанный по поручению Минприроды России, будет утвержден совместным приказом Минприроды России и Минпромторга России после принятия законопроекта, направленного на реформу РОП. Как сообщил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов, конвертер включает более 15 000 позиций. Каждому производимому товару и упаковке присваиваются коды продукции на основе ОКПД и Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД). Отходы, образующиеся в результате использования товаров, имеют код в соответствии с ФККО. Российский экологический оператор создал информационный модуль, который автоматически отображает переход от кода ОКПД к коду ФККО в результате утраты товаром потребительских свойств, а затем - к коду нового товара по ОКПД в результате переработки отходов.

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