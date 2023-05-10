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Граждан, пребывающих в запасе, призывают на военные сборы. Скрин

10 мая 2023, 14:11
Фото: 1MI

Путин подписал указ о военных сборах граждан РФ, пребывающих в запасе. Скрин

Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан пребывающих в запасе. Об этом стало известно 10 мая.

Документ появился на сайте Кремлин.ру. Стоит отметить, что 2 и 3 пункты указа секретные (для служебного пользования). Информация о том, какие именно категории запасников попадают под действие указа, не раскрывается.

С 1 апреля в РФ действует весенний призыв. Ряды Вооруженных сил РФ до 15 июля 2023 года пополнят 1700 мужчин Тюменской области. Работают 27 призывных комиссий, через которые пройдут более 10 тысяч человек в возрасте до 27 лет.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Военные#Призыв#Военный призыв#Призывники
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