Граждан, пребывающих в запасе, призывают на военные сборы. Скрин

С 1 апреля в РФ действует весенний призыв. Ряды Вооруженных сил РФ до 15 июля 2023 года пополнят 1700 мужчин Тюменской области. Работают 27 призывных комиссий, через которые пройдут более 10 тысяч человек в возрасте до 27 лет.