Граждан, пребывающих в запасе, призывают на военные сборы. Скрин

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Документ появился на сайте Кремлин.ру. Стоит отметить, что 2 и 3 пункты указа секретные (для служебного пользования). Информация о том, какие именно категории запасников попадают под действие указа, не раскрывается.
С 1 апреля в РФ действует весенний призыв. Ряды Вооруженных сил РФ до 15 июля 2023 года пополнят 1700 мужчин Тюменской области. Работают 27 призывных комиссий, через которые пройдут более 10 тысяч человек в возрасте до 27 лет.