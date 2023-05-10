Долгожданный дождь ожидается в Тюмени 11 мая

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
В четверг влажность в городе немного повысится до 40-46%. Небольшой дождь ожидается с 14 до 17 часов дня. В это время ветер в Тюмени сменится, осадки придут в областную столицу с севера.
Дождь должен помочь в тушении лесных пожаров, но до конца недели других осадков пока не ожидается. Стоит отметить, что в Тобольске и Ишиме дождей не будет, влажность воздуха снизится до 30-35%.
На 10 мая в регионе было зафиксировано 13 пожаров, часть из них удалось локализовать. В превентивных целях в готовности находятся 11 пунктов временного размещения общей вместимостью 1500 человек, об этом сообщал «Наш город».