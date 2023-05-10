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Долгожданный дождь ожидается в Тюмени 11 мая

10 мая 2023, 12:20
Фото: 1MI

Дождь ожидается в четверг в Тюменской области

В Тюменской области ожидаются дожди. По данным Гисметео, в областной столице выпадет до 0,4 мм осадков 11 мая.

В четверг влажность в городе немного повысится до 40-46%. Небольшой дождь ожидается с 14 до 17 часов дня. В это время ветер в Тюмени сменится, осадки придут в областную столицу с севера.

Дождь должен помочь в тушении лесных пожаров, но до конца недели других осадков пока не ожидается. Стоит отметить, что в Тобольске и Ишиме дождей не будет, влажность воздуха снизится до 30-35%.

На 10 мая в регионе было зафиксировано 13 пожаров, часть из них удалось локализовать. В превентивных целях в готовности находятся 11 пунктов временного размещения общей вместимостью 1500 человек, об этом сообщал «Наш город».

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Пожар#Погода в Тюмени#Александр Мязин
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