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Posted 10 мая 08:06

Published 10 мая 08:06

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

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«Доктор Лайк»: платите за нужный период страхования

10 мая 2023, 08:06
Фото: 1MI
Подписка (оплата выбранного периода использования) стала привычным инструментом — так клиенты платят за стриминговые сервисы, мобильные приложения, игры, электронные книги.

Теперь по подписке можно получать медицинские услуги — СОГАЗ первым на российском страховом рынке предлагает вам полис добровольного медицинского страхования (ДМС) «Доктор Лайк» с подпиской.

Что такое подписка на полис?

  • Подписка — автоматическое продление услуги с периодичностью раз в месяц. Вы сами управляете страховой защитой через личный кабинет.
  • Покупая полис «Доктор Лайк», вы привязываете в личном кабинете банковскую карту для оплаты первого периода (месяца) страхования и безусловной франшизы.
  • Страховые взносы за второй и последующие периоды (месяцы) страхования списываются с привязанной банковской карты автоматически. Подписку можно отключить и возобновить позже, если вы не планируете получать медицинские услуги в следующем месяце.

Пример: вы оформили полис в феврале 2023 года и оплатили первый период (месяц) страхования. Страховой взнос за март автоматически списался с банковской карты, привязанной в личном кабинете. На апрель у вас запланирована поездка — вы уезжаете и отключаете подписку, а по возвращении возобновляете действие страхования по полису, оплатив следующий период (месяц) страхования.

Преимущества подписки:

  • страховая премия уплачивается в рассрочку раз в месяц (за каждый период (месяц) страхования), а не сразу за весь срок действия полиса,
  • возможность в любой момент отключить или включить подписку на продукт.

Что входит в программу?

  • широкий спектр амбулаторно-поликлинических услуг (включая диагностические и лечебные процедуры)
  • телемедицинские* консультации дежурных врачей (плановые и срочные) без ограничения количества обращений
  • сезонная иммунопрофилактика гриппа
  • лабораторные исследования
  • круглосуточная поддержка медицинского пульта СОГАЗа

* Предупреждаем о наличии противопоказаний к применению и использованию медицинских услуг, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов. Консультация по вопросам здоровья третьих лиц запрещена (кроме консультации родителей в отношении их ребенка). Консультации несовершеннолетних проводятся в присутствии обоих или одного из родителей. Телемедицинские консультации проводятся врачами без постановки диагноза и назначения лечения, носят общий рекомендательный характер. В экстренном случае мы рекомендуем вызвать скорую медицинскую помощь.

Подробные условия программы страхования вы можете узнать на сайте sogaz.ru и у представителя

АО «СОГАЗ».

Лицензия Банка России СЛ № 1208. АО «СОГАЗ».

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