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Десятки пожарных нужны МЧС Тюменской области. Им предлагают до 44 тысяч рублей

10 мая 2023, 10:38
Фото: 1MI

В Тюмени наметился дефицит пожарных и спасателей

В Тюменской области нужно около 40 человек на должности связанных с ликвидацией пожаров. По данным сайта «Работа России» и «Зарплата.ру», в их числе МЧС и частные компании.

В Тобольске 8-ой пожарно-спасательный отряд ищет 4 человека. Им предлагают зарплату от 20 до 44 тысяч рублей.

В МЧС по Тюменской области нужны более 20 огнеборцев.

«Готовность приступить к работе. Соблюдение норм и правил охраны труда. Обязателен военный билет (от 20 до 35 лет). Образование: Среднее профессиональное», - сообщается в вакансии на сайте «Работа России».

В «Тюменпожмаш» пожарным предлагают уже 34 тысячи, опыт работы не требуется. Работать спасателем предлагается и по сменному графику (сутки через двое) за 26,5 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что на территории Тюменской области введен режим ЧС. Из-за пожаров сгорело более 100 строений.

Итоги недели: объявлен режим ЧС, новый мост через Туру, афиша на 9 мая
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#Пожар#Общество#Тюменцы#Происшествия#Погода в Тюмени#МЧС#Александр Мязин
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