Десятки пожарных нужны МЧС Тюменской области. Им предлагают до 44 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
В Тобольске 8-ой пожарно-спасательный отряд ищет 4 человека. Им предлагают зарплату от 20 до 44 тысяч рублей.
В МЧС по Тюменской области нужны более 20 огнеборцев.
«Готовность приступить к работе. Соблюдение норм и правил охраны труда. Обязателен военный билет (от 20 до 35 лет). Образование: Среднее профессиональное», - сообщается в вакансии на сайте «Работа России».
В «Тюменпожмаш» пожарным предлагают уже 34 тысячи, опыт работы не требуется. Работать спасателем предлагается и по сменному графику (сутки через двое) за 26,5 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что на территории Тюменской области введен режим ЧС. Из-за пожаров сгорело более 100 строений.