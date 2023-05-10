Депутат Госдумы считает, что поджигатели лесов заслуживают более сурового наказания

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Чиновник отметил, что самая тяжёлая ситуация по ландшафтрым пожарам сложилась сразу в нескольких регионах России: Тюменской, Курганской, Свердловской и Новосибирской области.
«Тюмень, где я нахожусь, несколько дней была в дыму. Прежде всего страдают дети, пожилые и люди с заболеванием органов дыхания. По-прежнему основной причиной пожаров остаётся человеческий фактор», — рассказал депутат.
Кобылкин добавил, что вопрос об ужесточени наказания для людей, нарушившиж правила противопожарной безопасности, стоит остро. Об этом обязательно стоит поговорить на встречах с населением и главами регионов.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы активно ищут в лесах поджигателей. Напомним, что за информацию о виновниках в возникновении пожара местным жителям обещают заплатить 40 тысяч рублей.