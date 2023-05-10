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Депутат Госдумы считает, что поджигатели лесов заслуживают более сурового наказания

10 мая 2023, 16:39
Фото: 1MI

Депутат призвал ужесточить ответственность для поджигателей в Тюменской области

Депутат Госдумы Дмитрий Кобылкин призвал ужесточить наказание для поджигателей лесов. Об этом он сообщил в своём telegram-канале.

Чиновник отметил, что самая тяжёлая ситуация по ландшафтрым пожарам сложилась сразу в нескольких регионах России: Тюменской, Курганской, Свердловской и Новосибирской области.

«Тюмень, где я нахожусь, несколько дней была в дыму. Прежде всего страдают дети, пожилые и люди с заболеванием органов дыхания. По-прежнему основной причиной пожаров остаётся человеческий фактор», — рассказал депутат.

Кобылкин добавил, что вопрос об ужесточени наказания для людей, нарушившиж правила противопожарной безопасности, стоит остро. Об этом обязательно стоит поговорить на встречах с населением и главами регионов.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы активно ищут в лесах поджигателей. Напомним, что за информацию о виновниках в возникновении пожара местным жителям обещают заплатить 40 тысяч рублей.

 

 

 

 

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#Елена Чебоксарова#Пожар#Лес#Поджигатель#Депутат Госдумы#Происшествия#Общество#Новости тюмени
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