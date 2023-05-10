Дачный сезон: в магазинах Тюмени резко подорожали стройматериалы. ОСБ в дефиците

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Подорожал керамзитоблок, и газобетонные блоки (они часто используются в строительстве домов и гаражей. Наблюдается дефицит ОСБ (пиломатериал для фасадов зданий и внутренней отделки).
«Надо успокоиться, и не делать поблажки барыгам, месяц ,два не брать ни чего и цены сами по себе станут реальными», - сообщил тюменец Сергей Гальярд в паблике ВК «Инцидент Тюмень».
На праздники люди массово ездили на дачи, увеличился спрос на поливальные шланги, опрыскиватели, вёдра. Некоторые тюменцы поехали тушить пожары.
Ранее «Наш город» сообщал, что Минпромторг прогнозирует рост цен на стройматериалы.