Дачный сезон: в магазинах Тюмени резко подорожали стройматериалы. ОСБ в дефиците

В Тюмени на фоне лесных пожаров резко ухудшилась ситуация со стройматериалами

В областной столице наблюдается дефицит некоторых стройматериалов и инвентаря на фоне пожаров и открытия дачного сезона. Мешок цемента ПЦ 400 в торговых точках подорожал с 350 до 400 рублей, сообщается в паблике «Инцидент Тюмень».