Чрезвычайный уровень пожарной опасности сохраняется в Тюменской области

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
По словам научного сотрудника Гидрометцентра Романа Вильфанда, серьёзная ситуация сохранится в Тюменской, Свердловской и в Курганской областях. Здесь сильные лесные пожары, которые продолжаются вторую неделю.
«4 класс пожарной опасности отмечен на юге западной Сибири: в Омской, Новосибирской областях и в Алтайском крае», - сообщает источник «Интерфакса».
В Тюменской области за последние 10 дней сгорели более 100 строений и частных домов. Некоторые села пришлось эвакуировать. В регионе сохраняется сухая и ветреная погода.