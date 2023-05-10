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Чрезвычайный уровень пожарной опасности сохраняется в Тюменской области

10 мая 2023, 16:33
Фото: 1MI

Тюменцам пока не стоит ждать снижения активности пожаров

На юге западной Сибири в регионах УрФО и Приволжском федеральном округе прогнозируются высокий и чрезвычайный уровень пожарной опасности, сообщает «Интерфакс».

По словам научного сотрудника Гидрометцентра Романа Вильфанда, серьёзная ситуация сохранится в Тюменской, Свердловской и в Курганской областях. Здесь сильные лесные пожары, которые продолжаются вторую неделю.

«4 класс пожарной опасности отмечен на юге западной Сибири: в Омской, Новосибирской областях и в Алтайском крае», - сообщает источник «Интерфакса».

В Тюменской области за последние 10 дней сгорели более 100 строений и частных домов. Некоторые села пришлось эвакуировать. В регионе сохраняется сухая и ветреная погода.

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#Александр Мязин#Пожар#Происшествия#Тюменцы#МЧС#Дороги
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