Закрывайте окна: западный ветер принес в город дым от пожаров из Тюменского района

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
По данным сервиса IQAir, индекс качества находится на отметке 139 при норме от 0 до 50. Концентрация частиц PM2.5 превышена в 10,2 раза. Сегодня утром эти показатели были ниже (ПДК превышала норму в 7 раз).
Тюменцы сообщают в социальных сетях, что в настоящее время сильное задымление наблюдается на трассе в районе села Каменка. Также густой смог окутал район Верхнего бора. Задымление зафиксировано на автодороге Тюмень — Нижняя Тавда. На 14-м километре трассы несет службу наряд ДПС.
Ранее «Наш Город» писал, что Роскосмос опубликовал снимки со спутника с природными пожарами в Свердловской области. На снимок попала тюменская деревня Речкина.