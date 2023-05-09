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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

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Закрывайте окна: западный ветер принес в город дым от пожаров из Тюменского района

9 мая 2023, 12:56
Фото: ЧС Тюмень

Тюмень вновь окутал смог. Его принес западный ветер из Тюменского района

На Тюмень вновь опустилась дымовая пелена. Смог в областную столицу принес западный ветер из Тюменского района — там горят леса в районе деревень Коняшина, Речкина.
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Тюмень
Фото: IQAir

По данным сервиса IQAir, индекс качества находится на отметке 139 при норме от 0 до 50. Концентрация частиц PM2.5 превышена в 10,2 раза. Сегодня утром эти показатели были ниже (ПДК превышала норму в 7 раз).

Тюменцы сообщают в социальных сетях, что в настоящее время сильное задымление наблюдается на трассе в районе села Каменка. Также густой смог окутал район Верхнего бора. Задымление зафиксировано на автодороге Тюмень — Нижняя Тавда. На 14-м километре трассы несет службу наряд ДПС.

Ранее «Наш Город» писал, что Роскосмос опубликовал снимки со спутника с природными пожарами в Свердловской области. На снимок попала тюменская деревня Речкина.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пожар#Тюменцы#Происшествия#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область#Смог
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