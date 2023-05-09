В Тюменской области за сутки произошло более 40 ландшафтных пожаров

К борьбе с огнем привлечены более 1,7 тысячи человек, используется 382 единицы техники, авиация — 6 вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. За последние сутки произведен 431 слив воды общим объемом 2 616 тонн, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.