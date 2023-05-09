В Тюменской области за сутки произошло более 40 ландшафтных пожаров

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
В настоящее время на территории региона действуют 9 ландшафтных пожаров на общей площади 777 гектатров.
К борьбе с огнем привлечены более 1,7 тысячи человек, используется 382 единицы техники, авиация — 6 вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. За последние сутки произведен 431 слив воды общим объемом 2 616 тонн, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в на территории региона действуют 17 лесных пожаров площадью порядка 7 тысяч гектаров. 7 из них зафиксированы за последние сутки.