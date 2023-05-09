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В Тюменской области за сутки произошло более 40 ландшафтных пожаров

9 мая 2023, 06:20
Фото: 1MI

В Тюменской области действуют 9 ландшафтных пожаров на площади 777 гектаров

43 ландшафтных пожара зарегистрировано в Тюменской области за минувшие сутки. Общая площадь возгораний составила 4,8 тысячи гектаров.
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Тюмень

В настоящее время на территории региона действуют 9 ландшафтных пожаров на общей площади 777 гектатров.

К борьбе с огнем привлечены более 1,7 тысячи человек, используется 382 единицы техники, авиация — 6 вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. За последние сутки произведен 431 слив воды общим объемом 2 616 тонн, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в на территории региона действуют 17 лесных пожаров площадью порядка 7 тысяч гектаров. 7 из них зафиксированы за последние сутки.

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