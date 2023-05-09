В Тюменской области поздравили ветерана, который взял Берлин

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 18:39
Updated Сегодня, 18:39
В гости к ветерану приезжали глава Нижнетавдинского района Андрей Лотов, а также представители ветеранского движения и соцзащиты. Ему вручили подарки и поздравления от земляков.
Анатолий Трофимович Кожевников — участник ВОВ, которому на тот момент, когда война только началась, было всего 15. Отважный воин получил награды за участие в боях за столицу Германии и освобождение столицы Польши. Также он форсировал Вислу.
Ранее «Наш город» писал, что возле мемориального комплекса «Свеча памяти» состоялся плац-концерт.