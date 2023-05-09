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В Тюменской области поздравили ветерана, который взял Берлин

9 мая 2023, 17:02
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Ветерана, который участвовал в сражении за Берлин, поздравили в Викуловском районе

Ветерана ВОВ Анатолия Трофимовича Кожевникова в Викуловском районе Тюменской области поздравили сегодня с Днем Победы. Об этом сообщили в информцентре правительства региона.

В гости к ветерану приезжали глава Нижнетавдинского района Андрей Лотов, а также представители ветеранского движения и соцзащиты. Ему вручили подарки и поздравления от земляков.

Анатолий Трофимович Кожевников — участник ВОВ, которому на тот момент, когда война только началась, было всего 15. Отважный воин получил награды за участие в боях за столицу Германии и освобождение столицы Польши. Также он форсировал Вислу.

Ранее «Наш город» писал, что возле мемориального комплекса «Свеча памяти» состоялся плац-концерт.

 

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