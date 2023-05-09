В Тюменской области ищут добровольцев для разбора завалов после пожаров

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В настоящее время нужна помощь в окарауливании территорий в районе поселка Богандинский и сел Борки — Каскара. Требуются 12 человек (мужчины).
«Информация о пожарах в селе Киева Ялуторовского района и деревне Красный Яр Нижнетавдинского района является недостоверной. По официальным данным штаба, там все спокойно», — сообщают волонтеры в группе.
Все желающие могут обращаться по адресу Дворец творчества и спорта «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46) с 09:00 до 21:00. Телефон: +7 (34-52) 68-83-65 (добавочный 120). Координаторы штаба: 8(919) 952- 64-14 Анастасия Баканова; 8 (922) 041-90-36 Татьяна Гайнутдинова.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на утро 9 мая действуют 17 лесных пожаров, 3 из них локализованы.