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В Тюменской области дикие животные бегут из объятого огнем леса. Видео

9 мая 2023, 11:54
Фото: Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС

В Тюменской области дикие животные спасаются от огня

Из горящих лесов, расположенных в районе деревни Речкина, бегут звери. Животные переправляются через реку на другой берег.
Сюжет
Тюмень
Видео: ЧС Тюмень

Стаю косуль, переплывающих водоем, сняли на видео очевидцы.

«Речкина. Задымление. От огня бегут звери! Смотрите, что творится», — говорит автор видеоролика.

По данным сервиса «Карта пожаров» в Тюменском районе, рядом с деревней Речкина, продолжают бушевать лесные пожары. Также о возгораниях свидетельствуют снимки, опубликованные Роскосмосом.

Фото пожаров со спутника Фото пожаров со спутника
Фото пожаров со спутника
Фото: ЧС Тюмень

По последним данным, в регионе действуют более двух десяткой природных и лесных пожаров. Огонь тушат порядка 1,7 тысячи человек, привлечено около 400 единиц техники, авиация.

#Валентина Бурнашева#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Дикие звери#Тюменская область#Видео
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