В Тюменской области дикие животные бегут из объятого огнем леса. Видео

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Стаю косуль, переплывающих водоем, сняли на видео очевидцы.
«Речкина. Задымление. От огня бегут звери! Смотрите, что творится», — говорит автор видеоролика.
По данным сервиса «Карта пожаров» в Тюменском районе, рядом с деревней Речкина, продолжают бушевать лесные пожары. Также о возгораниях свидетельствуют снимки, опубликованные Роскосмосом.
По последним данным, в регионе действуют более двух десяткой природных и лесных пожаров. Огонь тушат порядка 1,7 тысячи человек, привлечено около 400 единиц техники, авиация.