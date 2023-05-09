В Тюменском районе лесные пожары тушит ИЛ-76. Видео

Posted Сегодня, 08:00
Published Сегодня, 08:00
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Видеокадры с работающим на пожарах самолетом ИЛ-76 местные жители публикуют в социальных сетях.
По информации МЧС по Тюменской области, в регион прибыла аэромобильная группировка из республики Татарстан в составе пятидесяти человек и семи единиц техники. Огнеборцы будут участвовать в тушении пожара в Тюменском районе.
Ранее «Наш Город» писал, что на территории региона в настоящее время действуют 17 лесных и 9 ландшафтных пожаров на общей площади 7,77 тысяч гектаров.