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В Тюменском районе лесные пожары тушит ИЛ-76. Видео

9 мая 2023, 08:00
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюменском районе лесные пожары тушит ИЛ-76

Жители Тюменской области сообщают о работе авиации в районе села Кулига. По данным сервиса «Карта пожаров», возгорания зафиксированы в районе деревень Коняшино, Речкина, Лукашино (Ирбитский тракт).
Видео: ЧС Тюмень

Видеокадры с работающим на пожарах самолетом ИЛ-76 местные жители публикуют в социальных сетях.

По информации МЧС по Тюменской области, в регион прибыла аэромобильная группировка из республики Татарстан в составе пятидесяти человек и семи единиц техники. Огнеборцы будут участвовать в тушении пожара в Тюменском районе.

Ранее «Наш Город» писал, что на территории региона в настоящее время действуют 17 лесных и 9 ландшафтных пожаров на общей площади 7,77 тысяч гектаров.

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