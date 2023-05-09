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Тюменцы заняли третье место в УрФО по количеству свадеб в 2023 году

9 мая 2023, 04:44
Фото: 1MI

Тюменцы обогнали Свердловскую область по количеству свадеб с начала 2023 года

Тюменская область по числу свадеб в этом году заняла третье место среди регионов Уральского федерального округа.
Сюжет
Тюмень

По информации Росстата, за январь–февраль 2023 года в Тюменской облатси было зарегистрировано более 1,1 тысячи браков. Коэффициент на 100 тысяч население составил 4,2.

На первом месте в УрФО с коэффициентов 5,4 находится Ямала, на втором месте Югра (4.4). В Челябинской и Свердловской областях данный показатель составляет 4,1. Реже всего свадьбы играют в Курганской области — там коэффициент брачности не превышает 3,3.

Всего в Уральском федеральном округе с начала этого было зарегистрировано 8,2 тысячи браков.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области перед праздником «Красная горка» свадьбу сыграли около 150 пар влюбленных.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Свадьбы#Брак#Росстат#Тюмень#Тюменская область#Свердловская область
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