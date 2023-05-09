Тюменцы заняли третье место в УрФО по количеству свадеб в 2023 году

На первом месте в УрФО с коэффициентов 5,4 находится Ямала, на втором месте Югра (4.4). В Челябинской и Свердловской областях данный показатель составляет 4,1. Реже всего свадьбы играют в Курганской области — там коэффициент брачности не превышает 3,3.