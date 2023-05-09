Тюменцы заняли третье место в УрФО по количеству свадеб в 2023 году

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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По информации Росстата, за январь–февраль 2023 года в Тюменской облатси было зарегистрировано более 1,1 тысячи браков. Коэффициент на 100 тысяч население составил 4,2.
На первом месте в УрФО с коэффициентов 5,4 находится Ямала, на втором месте Югра (4.4). В Челябинской и Свердловской областях данный показатель составляет 4,1. Реже всего свадьбы играют в Курганской области — там коэффициент брачности не превышает 3,3.
Всего в Уральском федеральном округе с начала этого было зарегистрировано 8,2 тысячи браков.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области перед праздником «Красная горка» свадьбу сыграли около 150 пар влюбленных.