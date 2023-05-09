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Тюменца рассказали, куда отправить деньги для помощи пострадавшим от пожаров

9 мая 2023, 06:35

В Тюменской области открыт счет для оказания помощи пострадавшим от пожаров

Благотворительный счет помощи жителям, пострадавшим от пожаров, открыт в Тюменской области. Сбор средств ведет региональный центр «Семья»
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Тюмень

Оказать материальную помощь жителям районов, пострадавшим от огня в майские праздники, могут руководители и коллективы организаций, предприятий, предприниматели и неравнодушные тюменцы.

Сделать это можно, перечислив средства на благотворительный счёт по реквизитам или QR-коду.

Реквизиты благотворительного расчётного счета:

АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН „Семья“

ИНН 7203365345

КПП 720301001

Код ОКТМО 71701000

Банк получателя:

Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 720302020

Номер счета: 40603810167104000001

Кор. счет: 30101810800000000651

БИК 047102651

КБК 01650320000000000150

В назначении платежа указать: «Внесение благотворительного пожертвования пострадавшим от стихийных бедствий и в чрезвычайных ситуациях».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области объявили о поиске волонтеров для оказания помощи в разборе пожарищ и патрулированию территорий в ночное время.

#Валентина Бурнашева#Пожар#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Помощь#Благотворительность#Благотворительный фонд#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
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