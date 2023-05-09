Тюменца рассказали, куда отправить деньги для помощи пострадавшим от пожаров

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Оказать материальную помощь жителям районов, пострадавшим от огня в майские праздники, могут руководители и коллективы организаций, предприятий, предприниматели и неравнодушные тюменцы.
Сделать это можно, перечислив средства на благотворительный счёт по реквизитам или QR-коду.
Реквизиты благотворительного расчётного счета:
АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН „Семья“
ИНН 7203365345
КПП 720301001
Код ОКТМО 71701000
Банк получателя:
Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 720302020
Номер счета: 40603810167104000001
Кор. счет: 30101810800000000651
БИК 047102651
КБК 01650320000000000150
В назначении платежа указать: «Внесение благотворительного пожертвования пострадавшим от стихийных бедствий и в чрезвычайных ситуациях».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области объявили о поиске волонтеров для оказания помощи в разборе пожарищ и патрулированию территорий в ночное время.