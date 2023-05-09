Тюменские налоговики банкротят бывший завод экс-главы Антипинского НПЗ

ООО «Завод Полипак» пытаются банкротить уже не в первый раз. Еще в 2021 году федеральная налоговая служба подала иск о банкротстве в отношении предприятия из-за долга в размере 14 миллионов рублей. Тогда Арбитражный суд Тюменской области в удовлетворении иска налоговикам отказал.