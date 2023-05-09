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Тюменские налоговики банкротят бывший завод экс-главы Антипинского НПЗ

9 мая 2023, 11:25
Фото: 1MI

Тюменская налоговая банкротит бывший завод экс-главы Антипинского НПЗ

Федеральная налоговая служба банкротит исетский «Завод Полипак» по производству биг-бэгов и упаковочной тары из полиэтиленовой пленки, ранее принадлежавший экс-генеральному директору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовченко.
Сюжет
Тюмень

3 мая в Арбитражный суд было подано исковое заявлении «О признании отсутствующего должника банкротом (ст.227 ФЗ О несостоятельности)». По данным тюменских налоговиков, предприятие задолжало более 9 миллионов рублей.

ООО «Завод Полипак» был открыт в селе Исетское в декабре 2017 года. Строительство предприятия по производству упаковочной тары из полипропилена велось с 2015 года.

Предприятие занималось производством биг-бэги, мягких контейнеров разных форм, вместимостью до двух тонн. Современная тара, которую используют для хранения и транспортировки сухих сыпучих материалов, для различных смесей, удобрений, гранулированного пластика была востребована не только в России, но и за ее пределами.

Ранее генеральным директором является Геннадий Лисовченко, бывший директор завода-банкрота АНПЗ. В настоящее время гендиректором ООО «Завод Полипак» является Андрей Кардашов (с 2021 года).

ООО «Завод Полипак» пытаются банкротить уже не в первый раз. Еще в 2021 году федеральная налоговая служба подала иск о банкротстве в отношении предприятия из-за долга в размере 14 миллионов рублей. Тогда Арбитражный суд Тюменской области в удовлетворении иска налоговикам отказал.

Между тем, у предприятия с 2021 года отсутствует финансовая отчетность. Последние данные имеются только за 2020 года. Тогда выручка завода составила 39 миллионов рублей, убыток 2,4 миллиона.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Налоговая служба#Арбитражный суд Тюменской области#Иск#Банкротство#Банкрот#Тюмень#Тюменская область
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