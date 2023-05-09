Цены на авиабилеты в Тюмени вырастут на 10%: как сэкономить на перелете

В 2022 году Росавиация утвердила список из 308 льготных региональных маршрутов на 2023 год, которые связывают регионы в обход Москвы. При этом стоимость авиабилета эконом-класса на 1000 километров, по данным Росстата, составляет 6,4 тысячи рублей. По планам, на 2023 году планировали выделить из бюджета порядка 9 миллиардов рублей на субсидированные маршруты, но в итоге сумма сократили до 7,5 миллиардов. И это, несомненно, скажется на стоимость перелетов.