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Цены на авиабилеты в Тюмени вырастут на 10%: как сэкономить на перелете

9 мая 2023, 10:55

Как тюменцы могут сэкономить на авиаперелетах в этом году

Цены на авиабилеты в России с начала года выросли на 20%. Об этом свидетельствуют данные Росстата. По прогнозам замминистра транспорта России Игоря Чалика, в этом году рост цен составит 5,3%.
Сюжет
Тюмень

В тоже время глава Минэкономразвития Максим Решетников, ссылаясь на данные ФАС, прогнозирует рост стоимости авиабилетов на 10%.

Однако шанс у тюменцев улететь по более низким ценам есть. Для этого стоит найти субсидируемые билеты: часть стоимости перелёта оплатит государство. Программы поддержки пассажирских авиаперевозок в России можно разделить на три основные части: субсидирование региональных перевозок в обход Москвы, льготы для отдельных категорий граждан и «плоские» тарифы от «Аэрофлота», пишут «Новые известия».

Полеты из сибирских городов через Москву сегодня обходятся дорого. К тому же, сами авиакомпании летать напрямую в небольшие города не хотят — невыгодно. Поэтому такие маршруты отличает высокая стоимость.

В 2022 году Росавиация утвердила список из 308 льготных региональных маршрутов на 2023 год, которые связывают регионы в обход Москвы. При этом стоимость авиабилета эконом-класса на 1000 километров, по данным Росстата, составляет 6,4 тысячи рублей. По планам, на 2023 году планировали выделить из бюджета порядка 9 миллиардов рублей на субсидированные маршруты, но в итоге сумма сократили до 7,5 миллиардов. И это, несомненно, скажется на стоимость перелетов.

Что касается льготников, то их не ограничивают исключительно региональными маршрутами. В льготную категорию входят: молодежь до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, дети с инвалидностью и их сопровождающие, взрослые инвалиды, многодетные семьи, жители Дальневосточного федерального округа, дети из центра «Океан» во Владивостоке.

Льготные тарифы охватывают большинство маршрутов между самыми крупными и популярными городами. Выгода по льготным тарифам получается ещё более существенная, чем на субсидируемых региональных маршрутах. К примеру, путешествие из Владивостока в Москву по рыночной цене обойдется в 15 тысяч рублей, а по льготной — 7,4 тысячи рублей.

Неудивительно, что люди видят такую разницу в цене, и тут же бегут скупать билеты. Как результат — дефицит льготных билетов. В частности, для дальневосточников они закончились ещё в первой половине апреля — уже тогда ближайшей датой вылета было 17 июля. Все июньские билеты из Читы в Сочи тоже были раскуплены в апреле.

Что касается плоских тарифов, то здесь речь идет о билетах по фиксированной цене из Москвы во Владивосток, Камчатку, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Калининград. Стоимость таких билетов не зависит от даты вылета и прочих факторов.

#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Рост тарифов#Авиакомпании#Авиабилеты#Тюменская область
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