nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

Изображение материала

Среди тюменцев не хватает волонтёров для борьбы с последствиями пожаров

9 мая 2023, 15:08
Фото: 1MI

Добровольцы для разбора завалов в результате пожаров требуются в Тюменской области

Добровольцы нужны в Тюменском районе для борьбы с последствиями пожаров. О появлении такой вакансии сообщили в информцентре правительства региона.

В объявлении указано, что требуются волонтёры: в их обязанности будет входить сбор гуманитарной помощи, разбор завалов и патрулирование участков, которые могут быть пожароопасными.

Также в публикации пишут, что штаб работает на базе Дворца творчества и спорта «Пионер» по улице Челюскинцев с 9.00 до 21.00.

Отдельно добавляют, что в настоящее время сбор гуманитарной помощи для тех, кто пострадал в результате пожаров, объявляется закрытым.

Ранее «Наш город» писал, что в районе аэропорта «Рощино» обнаружили свалку сухих веток. Местные жители боятся, что возникнет пожар.

Читайте также:
Может быть пожар: тюменцы обнаружили опасную свалку в районе Рощино
#Волонтеры#ЧС#Режим ЧС#Ландшафтный пожар#Происшествия#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Елена Чебоксарова
Подпишитесь
17 лесных пожаров действуют на территории Тюменской области. Карта пожаров
Сегодня, 03:29
Воздухом в Тюмени стало вредно дышать — ПДК превышена в 15 раз
Вчера, 05:05
«Это никого не спасет»: тюменцы сообщают о фиктивной опашке территории
Вчера, 04:27
Что сейчас происходит в лесах Тюменской области?
Вчера, 14:49
Тюменцы собирают воду для жителей сел, где бушуют пожары. Фото
7 мая 10:53
Ездил на машине и устраивал палы травы: в Тюменской области поймали поджигателя
7 мая 09:56