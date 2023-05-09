Среди тюменцев не хватает волонтёров для борьбы с последствиями пожаров

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
В объявлении указано, что требуются волонтёры: в их обязанности будет входить сбор гуманитарной помощи, разбор завалов и патрулирование участков, которые могут быть пожароопасными.
Также в публикации пишут, что штаб работает на базе Дворца творчества и спорта «Пионер» по улице Челюскинцев с 9.00 до 21.00.
Отдельно добавляют, что в настоящее время сбор гуманитарной помощи для тех, кто пострадал в результате пожаров, объявляется закрытым.
Ранее «Наш город» писал, что в районе аэропорта «Рощино» обнаружили свалку сухих веток. Местные жители боятся, что возникнет пожар.