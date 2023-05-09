Смог над Тюменью начал рассеиваться

В Тюменской области качество воздуха улучшилось в 2 раза

В Тюменской области воздух стал чище практически в два раза. По данным сервиса IQAir, индекс качества находится на отметке 99 при норме от 0 до 50. Концентрация частиц PM2.5 превышена в 7 раз.

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