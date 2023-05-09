nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:11

Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Изображение материала

Смог над Тюменью начал рассеиваться

9 мая 2023, 07:11
Фото: IQAir

В Тюменской области качество воздуха улучшилось в 2 раза

В Тюменской области воздух стал чище практически в два раза. По данным сервиса IQAir, индекс качества находится на отметке 99 при норме от 0 до 50. Концентрация частиц PM2.5 превышена в 7 раз.
Сюжет
Тюмень

Для сравнения, накануне вечером индекс качества атмосферного воздуха составлял 165, концентрация ПДК в атмосферном воздухе была превышена в 16,7 раза рекомендуемое значения ВОЗ.

По информации синоптиков, скорость северо-западного ветра в Тюмени составляет сегодня 2,9 метров в секунду. К вечеру он сменит свое направление на юго-западное, скорость составит 1,2-1,7 м/с. В праздничный день 9 мая в областной столице ожидается солнечная погода. Температура воздуха составит +7…+11.

Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области действуют 17 лесных и 9 ландшафтных пожаров. Общая площадь возгорания составит около 8 тысяч гектаров

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Смог#Воздух#Тюменцы#Пожар#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
17 лесных пожаров действуют на территории Тюменской области. Карта пожаров
Сегодня, 03:29
Воздухом в Тюмени стало вредно дышать — ПДК превышена в 15 раз
Вчера, 05:05
«Это никого не спасет»: тюменцы сообщают о фиктивной опашке территории
Вчера, 04:27
Что сейчас происходит в лесах Тюменской области?
Вчера, 14:49
Тюменцы собирают воду для жителей сел, где бушуют пожары. Фото
7 мая 10:53
Ездил на машине и устраивал палы травы: в Тюменской области поймали поджигателя
7 мая 09:56