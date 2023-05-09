Смог над Тюменью начал рассеиваться

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:14
Для сравнения, накануне вечером индекс качества атмосферного воздуха составлял 165, концентрация ПДК в атмосферном воздухе была превышена в 16,7 раза рекомендуемое значения ВОЗ.
По информации синоптиков, скорость северо-западного ветра в Тюмени составляет сегодня 2,9 метров в секунду. К вечеру он сменит свое направление на юго-западное, скорость составит 1,2-1,7 м/с. В праздничный день 9 мая в областной столице ожидается солнечная погода. Температура воздуха составит +7…+11.
Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области действуют 17 лесных и 9 ландшафтных пожаров. Общая площадь возгорания составит около 8 тысяч гектаров