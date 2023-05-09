Пожар в Тобольском районе помогают тушить огнеборцы из Оренбургской области

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
По неофициальным данным, в дачных кооперативах муниципалитета сгорело более сотни домов. Такие цифры называют местные жители. В настоящее время борьба с пожаром, который начался днем 7 мая, продолжается.
Между тем, жители Тобольского района в социальных сетях обращаются к президенту России Владимиру Путину и главе Минобороны Сергею Шойгу с просьбой представить к награде огнеборцев, которые ведут борьбу с возгоранием.
«Ребята не жалея сил рискуют своими жизнями и совершают настоящий подвиг. От чистого сердца огромное вам спасибо!», — подчеркивают тоболяки.
Ранее «Наш Город» писал, что по данным на утро 9 мая в Тюменской области действуют 17 лесных пожаров, 3 из них локализованы.