nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:10

Published Сегодня, 06:10

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

Изображение материала

Пожар в Тобольском районе помогают тушить огнеборцы из Оренбургской области

9 мая 2023, 06:10
Фото: ЧС Тобольск

Огнеборцы из Оренбургской области помогают тушить пожар в Тобольском районе

В Тюменскую область прибыла аэромобильная группировка из Оренбургской области. Пятьдесят человек и восемь единиц техники будут помогать тушить пожары в Тобольском муниципальном районе.
Сюжет
Тюмень

По неофициальным данным, в дачных кооперативах муниципалитета сгорело более сотни домов. Такие цифры называют местные жители. В настоящее время борьба с пожаром, который начался днем 7 мая, продолжается.

Между тем, жители Тобольского района в социальных сетях обращаются к президенту России Владимиру Путину и главе Минобороны Сергею Шойгу с просьбой представить к награде огнеборцев, которые ведут борьбу с возгоранием.

«Ребята не жалея сил рискуют своими жизнями и совершают настоящий подвиг. От чистого сердца огромное вам спасибо!», — подчеркивают тоболяки.

Ранее «Наш Город» писал, что по данным на утро 9 мая в Тюменской области действуют 17 лесных пожаров, 3 из них локализованы.

 

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тобольск#Тюменская область
Подпишитесь
17 лесных пожаров действуют на территории Тюменской области. Карта пожаров
Сегодня, 03:29
Воздухом в Тюмени стало вредно дышать — ПДК превышена в 15 раз
Вчера, 05:05
«Это никого не спасет»: тюменцы сообщают о фиктивной опашке территории
Вчера, 04:27
Что сейчас происходит в лесах Тюменской области?
Вчера, 14:49
Тюменцы собирают воду для жителей сел, где бушуют пожары. Фото
7 мая 10:53
Ездил на машине и устраивал палы травы: в Тюменской области поймали поджигателя
7 мая 09:56