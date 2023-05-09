Посадку в экстремальных условиях выполнил экипаж самолета Тюмень — Новый Уренгой

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
Экипажу самолета пришлось приземляться в аэропорту Нового Уренгоя с малым остатком топлива в условиях превышения бокового ветра порывами до 23 м/с и слабого ливневого снега. На борту воздушного судна находились 86 пассажиров.
В новоуренгойском аэропорту был объявлен сигнал «готовность», после удачной посадки тревога была отменена, передает тг-канал AVIAINCIDENT.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале мая у самолета авиакомпании Ямал, следовавшего по маршруту Минеральные Воды — Тюмень отказала система навигации.