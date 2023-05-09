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Посадку в экстремальных условиях выполнил экипаж самолета Тюмень — Новый Уренгой

9 мая 2023, 08:45
Фото: 1MI

Экипаж самолета Тюмень — Новый Уренгой выполнил посадку в экстремальных условиях

Посадку в экстремальных условия выполнил накануне самолет SU-95 авиакомпании «Газпром Авиа», выполнявший рейс из Тюмени в Новый Уренгой.
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Тюмень

Экипажу самолета пришлось приземляться в аэропорту Нового Уренгоя с малым остатком топлива в условиях превышения бокового ветра порывами до 23 м/с и слабого ливневого снега. На борту воздушного судна находились 86 пассажиров.

В новоуренгойском аэропорту был объявлен сигнал «готовность», после удачной посадки тревога была отменена, передает тг-канал AVIAINCIDENT.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале мая у самолета авиакомпании Ямал, следовавшего по маршруту Минеральные Воды — Тюмень отказала система навигации.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Самолет#Тюмень#Тюменская область
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