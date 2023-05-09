Под Тюменью бушует лесной пожар. Фото

Ранее сообщалось, что в регионе действуют более 20 природных и лесных пожаров. Тушением огня занимаются более 1,7 тысячи человек. За сегодняшний день в регион на помощь в борьбе с пожарами прибыли несколько аэромобильных группировок из Оренбургской, Архангельской областей, Республики Татарстан, Волжского спасательного центра МЧС России. Уже несколько дней работают на территории Тюменской области огнеборцы из Ямало-Ненецкого АО, Республики Коми и Республики Карелия.