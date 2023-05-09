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Под Тюменью бушует лесной пожар. Фото

9 мая 2023, 15:10
Фото: ЧС Тюмень

Рядом с поселком Богандинский бушует лесной пожар. Где еще горит

Тюменцы сообщают, что в лесу в районе поселка Богандинский опять разбушевался лесной пожар. Фотографиями черных клубов дыма, поднимающихся от Богандинского, очевидцы делятся в социальных сетях.
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Тюмень

По данным сервиса «Карта пожаров», в районе поселка зарегистрирован действующий лесной пожар. Также в настоящее время возгорания зарегистрированы в Аромашевском, Голышмановском, Абатском, Викуловском, Уватском, Вагайском, Тобольском, Ишимском районах. Большая часть очагов пожара сосредоточены в Тюменском и Нижнетавдинском районах.

Ранее сообщалось, что в регионе действуют более 20 природных и лесных пожаров. Тушением огня занимаются более 1,7 тысячи человек. За сегодняшний день в регион на помощь в борьбе с пожарами прибыли несколько аэромобильных группировок из Оренбургской, Архангельской областей, Республики Татарстан, Волжского спасательного центра МЧС России. Уже несколько дней работают на территории Тюменской области огнеборцы из Ямало-Ненецкого АО, Республики Коми и Республики Карелия.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
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