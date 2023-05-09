Под Тюменью бушует лесной пожар. Фото

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
По данным сервиса «Карта пожаров», в районе поселка зарегистрирован действующий лесной пожар. Также в настоящее время возгорания зарегистрированы в Аромашевском, Голышмановском, Абатском, Викуловском, Уватском, Вагайском, Тобольском, Ишимском районах. Большая часть очагов пожара сосредоточены в Тюменском и Нижнетавдинском районах.
Ранее сообщалось, что в регионе действуют более 20 природных и лесных пожаров. Тушением огня занимаются более 1,7 тысячи человек. За сегодняшний день в регион на помощь в борьбе с пожарами прибыли несколько аэромобильных группировок из Оренбургской, Архангельской областей, Республики Татарстан, Волжского спасательного центра МЧС России. Уже несколько дней работают на территории Тюменской области огнеборцы из Ямало-Ненецкого АО, Республики Коми и Республики Карелия.