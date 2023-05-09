Может быть пожар: тюменцы обнаружили опасную свалку в районе Рощино

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
По словам читательницы «Нашего Города» Екатерины К, недалеко от многоэтажки (в районе гаражей) образовалась настоящая свалка из сухих веток от кустарников и мусора. Более, того на месте ЧП обнаружена канистра с горючим, сарай, в котором, судя по вещам, живут люди.
«Здесь проходит линия газопровода. Это зона риска, поэтому такие свалки очень опасны. Особенно сейчас, когда в области такая пожароопасная обстановка», — сообщила Екатерина К.
Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области на утро 9 мая действуют 26 лесных и природных пожаров. В настоящее время задымление наблюдается на трассе Тюмень — Нижняя Тавда. Там движение транспорта контролируют сотрудники ГИБДД.