Может быть пожар: тюменцы обнаружили опасную свалку в районе Рощино

По словам читательницы «Нашего Города» Екатерины К, недалеко от многоэтажки (в районе гаражей) образовалась настоящая свалка из сухих веток от кустарников и мусора. Более, того на месте ЧП обнаружена канистра с горючим, сарай, в котором, судя по вещам, живут люди.