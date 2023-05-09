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Может быть пожар: тюменцы обнаружили опасную свалку в районе Рощино

9 мая 2023, 10:21

Тюменцы сообщают о пожароопасной свалке в районе Рощино

Жители многоэтажного дома на улице Андрея Туполева, 10а, боятся сгореть из-за беспечных горожан.
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Тюмень

По словам читательницы «Нашего Города» Екатерины К, недалеко от многоэтажки (в районе гаражей) образовалась настоящая свалка из сухих веток от кустарников и мусора. Более, того на месте ЧП обнаружена канистра с горючим, сарай, в котором, судя по вещам, живут люди.

«Здесь проходит линия газопровода. Это зона риска, поэтому такие свалки очень опасны. Особенно сейчас, когда в области такая пожароопасная обстановка», — сообщила Екатерина К.

Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области на утро 9 мая действуют 26 лесных и природных пожаров. В настоящее время задымление наблюдается на трассе Тюмень — Нижняя Тавда. Там движение транспорта контролируют сотрудники ГИБДД.

#Валентина Бурнашева#Пожар#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Жалобы#Мусор#Тюмень#Тюменская область
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