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Как тюменцы отпразднуют День Победы. Программа мероприятий

9 мая 2023, 05:37
Фото: 1MI

Как в Тюмени празднуют 78-ю годовщину Великой Победы

В Тюмени стартовали торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. В эти минуты на Площади Памяти в Тюмени проходит плац-концерт ТВВИКУ.
Видео: 1MI

В разных частях города жители областной столицы спонтанно организуют шествия с портретами родных и близких — участников Великой Отечественной войны.

В 11:00 на площади Тюменского технопарка начнется плац-парад курсантов и выступление духового оркестра ТВВИКУ.

С 10:00 до 23:00 на площади у Технопарка будет работать выставка военной техники.

С 11:00 на площади у Технопарка стартует праздничная уличная программа.

С 10:00 до 23:00 на площади 400-летия Тюмени будет проходить выставка военной техники.

В 11:00 здесь откроется АРТ-пространство «Время побед».

В 10:00 на площади ДК «Поиск» началась праздничная программа «Музыка Великой Победы».

В 12:00 на площади 400-летия Тюмени начнется работать главная городская концертная площадка.

В 14:00 в скверах Депутатов и Комсомольский начнут работу концертные площадки.

В 15:00 программа «Их именами улицы Тюмени назовут» начнется в сквере Казачьи Луга.

В 15:00 на набережной реки Тура впервые состоится парад катамаранов «Под парусами Победы».

В 18:55 на площади у Тюменского технопарка пройдет всероссийская акция «Минута молчания».

В течение Дня Победы у домов ветеранов фронтовые бригады проведут более 60 концертов. Всего в регионе состоится более 3 тысяч мероприятий, посвященных празднику.

#Валентина Бурнашева#Видео
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