Как тюменцы отпразднуют День Победы. Программа мероприятий

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
В разных частях города жители областной столицы спонтанно организуют шествия с портретами родных и близких — участников Великой Отечественной войны.
В 11:00 на площади Тюменского технопарка начнется плац-парад курсантов и выступление духового оркестра ТВВИКУ.
С 10:00 до 23:00 на площади у Технопарка будет работать выставка военной техники.
С 11:00 на площади у Технопарка стартует праздничная уличная программа.
С 10:00 до 23:00 на площади 400-летия Тюмени будет проходить выставка военной техники.
В 11:00 здесь откроется АРТ-пространство «Время побед».
В 10:00 на площади ДК «Поиск» началась праздничная программа «Музыка Великой Победы».
В 12:00 на площади 400-летия Тюмени начнется работать главная городская концертная площадка.
В 14:00 в скверах Депутатов и Комсомольский начнут работу концертные площадки.
В 15:00 программа «Их именами улицы Тюмени назовут» начнется в сквере Казачьи Луга.
В 15:00 на набережной реки Тура впервые состоится парад катамаранов «Под парусами Победы».
В 18:55 на площади у Тюменского технопарка пройдет всероссийская акция «Минута молчания».
В течение Дня Победы у домов ветеранов фронтовые бригады проведут более 60 концертов. Всего в регионе состоится более 3 тысяч мероприятий, посвященных празднику.