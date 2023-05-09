Движение на трассах под Тюменью открыто — задымления нет

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:46
Updated Сегодня, 04:46
На данный момент видимость на автотрассах хорошая, задымления нет.
Весте с ДПС службу сегодня несет «бессмертный полк» — на стеклах патрульных автомобилей размещены фотографии участников Великой Отечественной войны, родственников тюменских автоинспекторов.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером был перекрыт участок Ирбитского тракта. Также сильное задымление было зафиксировано на 43-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск.