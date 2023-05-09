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Движение на трассах под Тюменью открыто — задымления нет

9 мая 2023, 04:23
Фото: ГИБДД

Движение на тюменских трассах контролируют автопатрули ГИБДД

Автопатрули ГИБДД несут службу на шести тюменских трассах: в районе деревни Речкина на Ирбитском тракте, рядом с деревней Чаплык на трассе Курган — Тюмень, автодороге Тюмень -Нижняя Тавда, рядом с поселком Богандинский (Тюмень — Омск), на автодорогах Тюмень — Ханты-Мансийск и Тюмень — Салаирка.
Сюжет
Тюмень

На данный момент видимость на автотрассах хорошая, задымления нет.

Весте с ДПС службу сегодня несет «бессмертный полк» — на стеклах патрульных автомобилей размещены фотографии участников Великой Отечественной войны, родственников тюменских автоинспекторов.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером был перекрыт участок Ирбитского тракта. Также сильное задымление было зафиксировано на 43-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск.

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