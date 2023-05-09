Движение на трассах под Тюменью открыто — задымления нет

Движение на тюменских трассах контролируют автопатрули ГИБДД

Автопатрули ГИБДД несут службу на шести тюменских трассах: в районе деревни Речкина на Ирбитском тракте, рядом с деревней Чаплык на трассе Курган — Тюмень, автодороге Тюмень -Нижняя Тавда, рядом с поселком Богандинский (Тюмень — Омск), на автодорогах Тюмень — Ханты-Мансийск и Тюмень — Салаирка.

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