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Автопатруль ГИБДД дежурит на трассе Тюмень — Нижняя Тавда из-за пожара. Фото

9 мая 2023, 09:51
Фото: ГИБДД

На трассе Тюмень — Нижняя Тавда из-за пожара дежурит автопатруль ГИБДД

Тюменцы сообщают о задымлении на трассе Тюмень — Нижняя Тавда, в районе села Петрунькино (Нижнетавдинский район).
Фото: ГИБДД

В настоящее время на 14-м километре автодороги несет службу автопатруль ГИБДД. Движение на данном участке трассы не ограничено.

Также очевидцы сообщают о пожаре за селом Борки Тюменского района.

Видео: ЧС Тюмень

По официальным данным, на территории Тюменской области действуют 17 лесных и 9 ландшафтных пожаров общей площадью около 8 тысяч гектаров. К тушению огня привлечены более 1,7 тысячи человек, более 380 единиц техники, 6 вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. Также продолжают прибывать на помощь огнеборцы из других регионов России.

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