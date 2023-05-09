Автопатруль ГИБДД дежурит на трассе Тюмень — Нижняя Тавда из-за пожара. Фото

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
В настоящее время на 14-м километре автодороги несет службу автопатруль ГИБДД. Движение на данном участке трассы не ограничено.
Также очевидцы сообщают о пожаре за селом Борки Тюменского района.
По официальным данным, на территории Тюменской области действуют 17 лесных и 9 ландшафтных пожаров общей площадью около 8 тысяч гектаров. К тушению огня привлечены более 1,7 тысячи человек, более 380 единиц техники, 6 вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. Также продолжают прибывать на помощь огнеборцы из других регионов России.