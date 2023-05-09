400 курсантов и преподавателей ТВИККУ приняли участие в плац-концерте

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня праздничные мероприятия пройдут во всех городских скверах, во дворах, где проживают ветераны ВОВ. Главными концертными площадками станут площадь 400-летия Тюмени и площадь у Технопарка. Здесь пройдут концерты, выставки военной техники, будет работать полевая кухня.