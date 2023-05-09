400 курсантов и преподавателей ТВИККУ приняли участие в плац-концерте

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
«Сегодня мы отмечаем самый главный праздник нашей страны — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Долгие четыре года наш народ побеждал фашистского агрессора. Он нес тяготы и лишения, но через все эти трудности мы победили. Мы победили тогда, победим и сейчас, победим врага, который поднимает голову на наших рубежах. Победа будет за нами», — отметил в своем выступлении начальник ТВВИКУ, генерал-майор Дмитрий Евмененко.
Память героев Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. После чего состоялись церемонии возложения цветов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня праздничные мероприятия пройдут во всех городских скверах, во дворах, где проживают ветераны ВОВ. Главными концертными площадками станут площадь 400-летия Тюмени и площадь у Технопарка. Здесь пройдут концерты, выставки военной техники, будет работать полевая кухня.