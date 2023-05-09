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17 лесных пожаров действуют на территории Тюменской области. Карта пожаров

9 мая 2023, 03:29
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

На территории Тюменской области действуют 17 лесных пожаров

Семнадцать лесных пожаров действуют на территории Тюменской области. Локализованы из них три.
Сюжет
Тюмень

По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, за последние сутки зарегистрировано семь новых лесных пожара, ликвидировано три площадью 384 гектара.

По информации сервиса «Карта пожаров», большая часть возгораний зафиксирована в Тюменской, Нижнетавдинском, Вагайском, Тобольском районах.

Продолжается работа по тушению лесных и ландшафтных пожаров в районе поселков Богандинский, Успенка, Муллаши, в Каскаринском, Каменском, Чикчинском МО. Угрозы населенным пунктам нет.

В настоящее время завершены работы в районе горячего источника «Советский» и лагеря «Ребячья республика».

По погодным условиям, 9 мая в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за майские праздники произошло более 100 ландшафтных пожаров. Всего с начала сезона в регионе зарегистрировано более 600 природных пожаров.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
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