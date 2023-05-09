17 лесных пожаров действуют на территории Тюменской области. Карта пожаров

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, за последние сутки зарегистрировано семь новых лесных пожара, ликвидировано три площадью 384 гектара.
По информации сервиса «Карта пожаров», большая часть возгораний зафиксирована в Тюменской, Нижнетавдинском, Вагайском, Тобольском районах.
Продолжается работа по тушению лесных и ландшафтных пожаров в районе поселков Богандинский, Успенка, Муллаши, в Каскаринском, Каменском, Чикчинском МО. Угрозы населенным пунктам нет.
В настоящее время завершены работы в районе горячего источника «Советский» и лагеря «Ребячья республика».
По погодным условиям, 9 мая в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за майские праздники произошло более 100 ландшафтных пожаров. Всего с начала сезона в регионе зарегистрировано более 600 природных пожаров.