Вместо традиционных салютов тюменцы будут слушать военные песни на теплоходе

Песни в честь Дня Победы начнутся на теплоходе в 21.30. Это мероприятие организуют вместо традиционных фейерверков, которые обычно начинались к данному часу 9 мая в областном центре. Совершить такую прогулку по Туре можно будет за 1000 рублей.