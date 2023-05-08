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Вместо традиционных салютов тюменцы будут слушать военные песни на теплоходе

8 мая 2023, 17:15
Фото: 1MI

Тюменцы смогут послушать военные песни во время прогулки на теплоходе 9 мая

Расписание программ, которые пройдут в областной столице во время речных прогулок 9 мая, размещено на сайте и в соцсетях Тюменской судоходной компании. Одним из важных мероприятий станет музыкальный рейс «Салют».

Песни в честь Дня Победы начнутся на теплоходе в 21.30. Это мероприятие организуют вместо традиционных фейерверков, которые обычно начинались к данному часу 9 мая в областном центре. Совершить такую прогулку по Туре можно будет за 1000 рублей.

Напомним, ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени праздничный салют на Набережной отменили. Вместо этого курсанты ТВВИКУ выстрелят из стрелкового оружия в первой половине дня.

 

 

 

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#Елена Чебоксарова#День Победы#Майские праздники#9 мая#Теплоход#Салют#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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