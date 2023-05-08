Вместо традиционных салютов тюменцы будут слушать военные песни на теплоходе

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 19:38
Updated Сегодня, 19:38
Песни в честь Дня Победы начнутся на теплоходе в 21.30. Это мероприятие организуют вместо традиционных фейерверков, которые обычно начинались к данному часу 9 мая в областном центре. Совершить такую прогулку по Туре можно будет за 1000 рублей.
Напомним, ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени праздничный салют на Набережной отменили. Вместо этого курсанты ТВВИКУ выстрелят из стрелкового оружия в первой половине дня.