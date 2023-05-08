Виртуальный тренер поможет тюменцам быстрее вернуться в спортивную форму

В Тюмени на сегодняшний день создано более 1500 спортивных площадок, куда горожане приходят и занимаются физкультурно-спортивной активностью, вне зависимости от возраста и уровня физической подготовленности. Это площадки во дворах, пришкольных территориях, скверах и парках. Кроме этого, практически в каждом районе работают спорторганизаторы, помогающие удовлетворять потребность в физической активности.