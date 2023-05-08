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Posted 8 мая 06:22

Published 8 мая 06:22

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

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Виртуальный тренер поможет тюменцам быстрее вернуться в спортивную форму

8 мая 2023, 06:22
Фото: 1MI
Теплая погода позволяет перенести занятия спортом из помещений на улицу. А сделать тренировку более эффективной тюменцам поможет специально созданный онлайн-помощник. О приложении рассказали в пресс-службе правительства региона.

В Тюмени на сегодняшний день создано более 1500 спортивных площадок, куда горожане приходят и занимаются физкультурно-спортивной активностью, вне зависимости от возраста и уровня физической подготовленности. Это площадки во дворах, пришкольных территориях, скверах и парках. Кроме этого, практически в каждом районе работают спорторганизаторы, помогающие удовлетворять потребность в физической активности.

Еще одна возможность вернуться в форму — помощь бесплатного виртуального тренера ВИРС. Присоединиться к тренировкам может каждый. Для этого необходимо зайти на сайт вирс.рф зарегистрироваться и в отличном настроении прийти на тренировку.

После ввода личных параметров программа подберет комплекс, согласно выбранному направлению физической подготовки. Удобный интерфейс, занятия на свежем воздухе и интересная программа станут залогом не только достижения хорошей физической формы, но и отличного настроения. А возможность заниматься в удобное время в любимом сквере города станет дополнительной мотивацией к личным спортивным достижениям.

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