nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

Изображение материала

Ветреная погода сохраняется в Тюменской области. Порывы ветра достигают 18 м/с

8 мая 2023, 08:31
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюменской области сохраняется сильный ветер с порывами 15-18 м/с

Жителей Тюменской области предупреждают о неблагоприятных погодных условиях. На территории всего региона сохраняется ветреная погода.
Сюжет
Тюмень

По данным Гидрометцентра, порывы ветра достигают 15-18 метров в секунду. Накануне вечером и ночью в области бушевал штормовой ветер с порывами до 15-17 метров в секунду. Ветреная погода сохранится до конца дня. К ночи стихия начнет спадать.

В Тюмени концентрация ПДК к этом часу превышает в 15 раз рекомендуемое ВОЗ среднегодового значения качества воздуха. Индекс AQI находится на отметке 161 при норме от 0 до 50.

Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области введен режим ЧС. К этому часу пожары действуют практически во всех районах юга региона.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Погода#Ветер#Смог#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
Подпишитесь
«Это никого не спасет»: тюменцы сообщают о фиктивной опашке территории
Сегодня, 04:27
Воздухом в Тюмени стало вредно дышать — ПДК превышена в 15 раз
Сегодня, 05:05
Срочно. На всей территории Тюменской области объявлен режим ЧС
Вчера, 12:41
12 лесных пожаров действуют в Тюменской области
Сегодня, 03:34
Тюменцы собирают воду для жителей сел, где бушуют пожары. Фото
Вчера, 10:53
Ездил на машине и устраивал палы травы: в Тюменской области поймали поджигателя
Вчера, 09:56