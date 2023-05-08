Ветреная погода сохраняется в Тюменской области. Порывы ветра достигают 18 м/с

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
По данным Гидрометцентра, порывы ветра достигают 15-18 метров в секунду. Накануне вечером и ночью в области бушевал штормовой ветер с порывами до 15-17 метров в секунду. Ветреная погода сохранится до конца дня. К ночи стихия начнет спадать.
В Тюмени концентрация ПДК к этом часу превышает в 15 раз рекомендуемое ВОЗ среднегодового значения качества воздуха. Индекс AQI находится на отметке 161 при норме от 0 до 50.
Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области введен режим ЧС. К этому часу пожары действуют практически во всех районах юга региона.