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В Тюменскую область для борьбы с огнем прибывает помощь из регионов

8 мая 2023, 11:44

В Тюменскую область для борьбы с пожарами прибывает помощь из регионов

На помощь в борьбе с лесными и природными пожарами в Тюменскую продолжают прибывать пожарные из российских регионов.
Сюжет
Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» МЧС по Тюменской области, для тушения природных пожаров в регион направлены аэромобильные группировки из Оренбургской области, республики Татарстан и Волжского Спасцентра. Всего в Тюменскую области приедут 170 человек и 25 единиц техники.

Уже помогают бороться с огнем: 30 сотрудников «ЯмалСпаса» (задействованы в ликвидации лесного пожара вблизи деревни Речкина Тюменского района); 50 сотрудников Авиалесоохраны из Республики Коми (принимают участие в ликвидации лесного пожара возле села Муллаши Тюменского района); 49 человек из Республики Карелия (принимают участие в ликвидации лесного пожара в районе поселка Богандинский).

Ранее «Наш Город» писал, что между Ялуторовском и поселком Богандинский действует природный пожар. В тушении огня задействован, в том числе, противопожарный поезд.

#Валентина Бурнашева#Пожар#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
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