В Тюменскую область для борьбы с огнем прибывает помощь из регионов

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Как сообщили «Нашему Городу» МЧС по Тюменской области, для тушения природных пожаров в регион направлены аэромобильные группировки из Оренбургской области, республики Татарстан и Волжского Спасцентра. Всего в Тюменскую области приедут 170 человек и 25 единиц техники.
Уже помогают бороться с огнем: 30 сотрудников «ЯмалСпаса» (задействованы в ликвидации лесного пожара вблизи деревни Речкина Тюменского района); 50 сотрудников Авиалесоохраны из Республики Коми (принимают участие в ликвидации лесного пожара возле села Муллаши Тюменского района); 49 человек из Республики Карелия (принимают участие в ликвидации лесного пожара в районе поселка Богандинский).
Ранее «Наш Город» писал, что между Ялуторовском и поселком Богандинский действует природный пожар. В тушении огня задействован, в том числе, противопожарный поезд.