В Тюменскую область для борьбы с огнем прибывает помощь из регионов

Как сообщили «Нашему Городу» МЧС по Тюменской области, для тушения природных пожаров в регион направлены аэромобильные группировки из Оренбургской области, республики Татарстан и Волжского Спасцентра. Всего в Тюменскую области приедут 170 человек и 25 единиц техники.