В Тюменском районе огонь подходит к селу Борки

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
В муниципалитете продолжается борьба с лесными и природными пожарами. Местные жители помогают в тушении огня между деревней Чаплык и селом Успенка.
«В Чаплыке сейчас ничего не горит. Открытый огонь между Чаплыком и Успенкой», – сообщают тюменцы.
По последним данным, в Тюменском районе в результате пожаров сгорели более двух десятков домов, повреждены огнем порядка 130 строений.
В целом в регионе очаги возгорания зарегистрированы в Тюменском городском округе, Тюменском, Ялуторовском, Нижнетавдинском, Ярковском, Тобольском, Уватском, Вагайском, Аромашевском, Сорокинском, Викуловском, Абатском и Ишимском районах. Борьбу с огнем ведут более 1,2 тысячи человек, привлечена авиация.