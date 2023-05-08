В Тюменском районе огонь подходит к селу Борки

В целом в регионе очаги возгорания зарегистрированы в Тюменском городском округе, Тюменском, Ялуторовском, Нижнетавдинском, Ярковском, Тобольском, Уватском, Вагайском, Аромашевском, Сорокинском, Викуловском, Абатском и Ишимском районах. Борьбу с огнем ведут более 1,2 тысячи человек, привлечена авиация.