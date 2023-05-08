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В Тюменском районе огонь подходит к селу Борки

8 мая 2023, 08:07
Фото: ЧС Тюмень

В Тюменской области огонь подбирается к селу Борки

Жители Тюменского района сообщают в социальных сетях о пожаре в районе села Борки. По словам очевидцев, огонь подбирается к населенному пункту.
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Тюмень

В муниципалитете продолжается борьба с лесными и природными пожарами. Местные жители помогают в тушении огня между деревней Чаплык и селом Успенка.

«В Чаплыке сейчас ничего не горит. Открытый огонь между Чаплыком и Успенкой», – сообщают тюменцы.

По последним данным, в Тюменском районе в результате пожаров сгорели более двух десятков домов, повреждены огнем порядка 130 строений.

В целом в регионе очаги возгорания зарегистрированы в Тюменском городском округе, Тюменском, Ялуторовском, Нижнетавдинском, Ярковском, Тобольском, Уватском, Вагайском, Аромашевском, Сорокинском, Викуловском, Абатском и Ишимском районах. Борьбу с огнем ведут более 1,2 тысячи человек, привлечена авиация.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область#Видео
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