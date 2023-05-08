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В Тюмени загорелась крыша центра отдыха

8 мая 2023, 10:47

В Тюмени загорелась крыша развлекательного центра

Пока под Тюменью бушуют лесные и природные пожары, в областной столице горят здания. Сегодня в полдень в Тюмени произошло возгорание на крыше административного здания по улице Авторемонтной 45/2.
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Тюмень

Здесь, по данным 2 ГИС, располагается центр отдыха «Чикаго». В тушении пожара были задействованы 8 единиц техники и 25 человек личного состава МЧС.

Общая площадь территории, поврежденной огнем, составила 150 квадратных метров. Во время ЧП никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается, сообщили в МЧС по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью в 10 километра от поселка Богандинский зафиксирован пожар. В настоящее время на месте происшествия находятся пожарные службы и техника, в том числе противопожарный поезд.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Тюмень#Тюменская область
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