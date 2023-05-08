В Тюмени загорелась крыша центра отдыха

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Здесь, по данным 2 ГИС, располагается центр отдыха «Чикаго». В тушении пожара были задействованы 8 единиц техники и 25 человек личного состава МЧС.
Общая площадь территории, поврежденной огнем, составила 150 квадратных метров. Во время ЧП никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается, сообщили в МЧС по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью в 10 километра от поселка Богандинский зафиксирован пожар. В настоящее время на месте происшествия находятся пожарные службы и техника, в том числе противопожарный поезд.