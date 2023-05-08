В Тюмени похолодает до -1 и стихнет сильный ветер, разгоняющий пожары

В настоящее время в Тюмени стоит дымная пелена — как город окутан смогом видно на видеокадрах. По данным сервиса IQAir, индекс качества находится на отметке 165 при норме от 0 до 50. Концентрация частиц PM2.5 превышена в 16,7 раза. По данным сервиса, дышать опасным воздухом тюменцы будут до конца этой недели.