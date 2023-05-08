В Тюмени похолодает до -1 и стихнет сильный ветер, разгоняющий пожары

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
По прогнозам синоптиков, в праздничный день 9 мая в Тюмени ожидается солнечная погода и температура воздуха днем +8…+12. Ураганный ветер стихнет — скорость составит 1,2-3,2 м/с.
В среду, 10 мая, в ночные часы термометры покажу +1…+7, к полудню воздух прогреется до +17…+19. День ожидается солнечным, скорость ветра составит 1,1-3м/с.
В четверг и пятницу прохладная погода сохранится, ожидается переменная облачность и температура воздуха +10…+16. Ветер в эти дни будет дуть со скоростью 2,1-4,9 м/с.
В настоящее время в Тюмени стоит дымная пелена — как город окутан смогом видно на видеокадрах. По данным сервиса IQAir, индекс качества находится на отметке 165 при норме от 0 до 50. Концентрация частиц PM2.5 превышена в 16,7 раза. По данным сервиса, дышать опасным воздухом тюменцы будут до конца этой недели.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за майские праздники, с 5 по 7 мая, произошло более 110 ландшафтных пожаров, выявлено два виновника возгораний.