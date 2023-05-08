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В Тобольском районе уже сутки тушат природный пожар рядом с деревней Винокурова

8 мая 2023, 12:22
Фото: тг-канал Максим Афанасьев

В Тобольском районе ликвидируют природный пожар у деревни Винокурова

Тушение природного пожара продолжается в Тобольском районе недалеко от деревни Винокурова.
Сюжет
Тюмень
Видео: тг-канал Максим Афанасьев

По информации департамента лесного комплекса Тюменской области, в борьбе с огнем задействованы 47 специалистов авиалесоохраны, в том числе 10 десантников-пожарных. Привлечено 8 единиц техники, вертолет МИ-8 с водосливным устройством.

По словам главы администрации Тобольска Максима Афанасьева, пожары помогают тушить сотрудники компаний СИБУР, СУЭНКО, МУП ДЭУ, ДРСУ и ТОДЭП со своими водовозами.

Площадь пожара, действующего со вчерашнего дня, составляет около 80 гектаров. Работу огнеборцев осложняет сильный порывистый ветер.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольском районе в результате природного пожара сгорело 80 дачных домов в четырех кооперативах.

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