В Тобольском районе уже сутки тушат природный пожар рядом с деревней Винокурова

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
По информации департамента лесного комплекса Тюменской области, в борьбе с огнем задействованы 47 специалистов авиалесоохраны, в том числе 10 десантников-пожарных. Привлечено 8 единиц техники, вертолет МИ-8 с водосливным устройством.
По словам главы администрации Тобольска Максима Афанасьева, пожары помогают тушить сотрудники компаний СИБУР, СУЭНКО, МУП ДЭУ, ДРСУ и ТОДЭП со своими водовозами.
Площадь пожара, действующего со вчерашнего дня, составляет около 80 гектаров. Работу огнеборцев осложняет сильный порывистый ветер.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольском районе в результате природного пожара сгорело 80 дачных домов в четырех кооперативах.