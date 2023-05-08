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Published Сегодня, 07:12

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Updated Сегодня, 07:14

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В сети распространяют видео из горевшего накануне поселка Богандинский

8 мая 2023, 07:12
Фото: ЧС Тюмень

Что стало с тюменским поселком Богандинский после пожара

Жители Тюменской области публикуют в социальных сетях видеокадры из поселка Богандинский. Накануне там лесной пожар перекинулся на жилые дома.
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Тюмень
Видео: ЧС Тюмень

Пострадали строения на улице Таежной, местное население эвакуировали.

По словам главы Тюменского района Светланы Ивановой, В настоящее время ситуация с пожароопасной обстановкой в поселке стабилизирована. Однако очевидцы сообщают в социальных сетях о том, что в районе населенного пункта имеется задымление.

«Плотный дым в конце улицы, за домами, снова разгорается. Задымление на 6-ке, Богадинский. В 10-м военном городке горит котельная», — сообщают тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области во время тушения пожара в селе Красный Яр погиб 49-летний доброволец. Травмы получили два человека.

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