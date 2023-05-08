В сети распространяют видео из горевшего накануне поселка Богандинский

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Пострадали строения на улице Таежной, местное население эвакуировали.
По словам главы Тюменского района Светланы Ивановой, В настоящее время ситуация с пожароопасной обстановкой в поселке стабилизирована. Однако очевидцы сообщают в социальных сетях о том, что в районе населенного пункта имеется задымление.
«Плотный дым в конце улицы, за домами, снова разгорается. Задымление на 6-ке, Богадинский. В 10-м военном городке горит котельная», — сообщают тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области во время тушения пожара в селе Красный Яр погиб 49-летний доброволец. Травмы получили два человека.