В результате пожара в Тюменской области погиб доброволец

Ранее «Наш Город» писал, что за последние сутки на территории Тюменской области произошло порядка 70 природных пожаров площадью более 5 тысяч гектаров. К этому часу действуют 12 из них, остальные локализованы. С 7 мая на всей территории региона веден режим ЧС.