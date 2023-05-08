В результате пожара в Тюменской области погиб доброволец

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
«49-летний доброволец Анатолий А. погиб при тушении природного пожара в окрестностях деревни Красный Яр. Еще два человека получили травмы, один из них госпитализирован», сообщил на заседании регионального штаба по борьбе с природными пожарами сообщил глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов.
В настоящее время возгорание возле села локализовано.
Ранее «Наш Город» писал, что за последние сутки на территории Тюменской области произошло порядка 70 природных пожаров площадью более 5 тысяч гектаров. К этому часу действуют 12 из них, остальные локализованы. С 7 мая на всей территории региона веден режим ЧС.