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В результате пожара в Тюменской области погиб доброволец

8 мая 2023, 06:31
Фото: МЧС

В Тюменской области при тушении пожара погиб доброволец

Один человек погиб и двое получили травмы при тушении ландшафтного пожара в районе деревни Крайный Яр Нижнетавдинского района. Трагедия произошла сегодня ночью.
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Тюмень
«49-летний доброволец Анатолий А. погиб при тушении природного пожара в окрестностях деревни Красный Яр. Еще два человека получили травмы, один из них госпитализирован», сообщил на заседании регионального штаба по борьбе с природными пожарами сообщил глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов.

В настоящее время возгорание возле села локализовано.

Ранее «Наш Город» писал, что за последние сутки на территории Тюменской области произошло порядка 70 природных пожаров площадью более 5 тысяч гектаров. К этому часу действуют 12 из них, остальные локализованы. С 7 мая на всей территории региона веден режим ЧС.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Гибель на пожаре#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
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