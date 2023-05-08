Тюменцев ожидают 9 часов прямого эфира, посвящённых 9 мая

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Эфир проведут с 10 до 19 часов на 21-й кнопке кабельных операторов Тюменской области.
Во время эфира представители СМИ выйдут на связь с жителями Ямала и Югры, чтобы показать северным соседям, как мы отмечаем День Победы.
В режиме «онлайн» можно будет увидеть плац-парады, плац-концерт, салют курсантов ТВВИКУ из стрелкового оружия, парад военной техники и парад катамаранов.
Завершится телемарафон минутой молчания. А вечером по ТВ тюменцы смогут посмотреть новости о том, как прошло 9 мая в Тюмени.
Ранее «Наш город» писал, что сегодня мероприятия, посвящённые Дню Победы, пришлось перенести.