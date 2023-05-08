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Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:33

Updated Сегодня, 15:33

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Тюменцев ожидают 9 часов прямого эфира, посвящённых 9 мая

8 мая 2023, 15:22
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Прямой эфир проведут для тюменцев 9 мая с площадок празднования

Большой телемарафон подготовил телеканал «Тюменское время» к празднику Великой Победы, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Эфир проведут с 10 до 19 часов на 21-й кнопке кабельных операторов Тюменской области.

Во время эфира представители СМИ выйдут на связь с жителями Ямала и Югры, чтобы показать северным соседям, как мы отмечаем День Победы.

В режиме «онлайн» можно будет увидеть плац-парады, плац-концерт, салют курсантов ТВВИКУ из стрелкового оружия, парад военной техники и парад катамаранов.

Завершится телемарафон минутой молчания. А вечером по ТВ тюменцы смогут посмотреть новости о том, как прошло 9 мая в Тюмени.

Ранее «Наш город» писал, что сегодня мероприятия, посвящённые Дню Победы, пришлось перенести.

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#Елена Чебоксарова#День Победы#Майские праздники#Мероприятия#Парад победы#Общество#Новости тюмени#ВОВ#Тюменцы
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