Тюменских дачников приглашают на специализированную выставку

— В прошлом году эта выставка стала одной из самых посещаемых, и это закономерно, учитывая все возрастающую популярность загородного образа жизни, — говорит генеральный директор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков. — Вот и в этом году вся площадка перед Выставочным залом будет занята ящиками с рассадой, саженцами и цветами. В свою очередь тюменские производители готовы предложить свою продукцию для благоустройства земельного участка — природный камень, тротуарная плитка, кирпич разнообразных видов и форм. Будут также изделия из ковки, от заборов и ограждений до мангалов и решеток для барбекю.