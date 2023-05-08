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Posted 8 мая 13:01

Published 8 мая 13:01

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

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Тюменских дачников приглашают на специализированную выставку

8 мая 2023, 13:01
Фото: 1MI
Жителей и гостей Тюмени приглашают на выставку «Дача. Сад. Огород. Свой дом», которая пройдет в местном Выставочном зале. По данным пресс-службы правительства региона, на участие в мероприятии завились более ста компаний, в том числе из соседних областей.

— В прошлом году эта выставка стала одной из самых посещаемых, и это закономерно, учитывая все возрастающую популярность загородного образа жизни, — говорит генеральный директор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков. — Вот и в этом году вся площадка перед Выставочным залом будет занята ящиками с рассадой, саженцами и цветами. В свою очередь тюменские производители готовы предложить свою продукцию для благоустройства земельного участка — природный камень, тротуарная плитка, кирпич разнообразных видов и форм. Будут также изделия из ковки, от заборов и ограждений до мангалов и решеток для барбекю.

Выставка пройдет с 10 по 14 мая при поддержке Тюменского регионального отделения «Союза садоводов России». Здесь можно будет узнать о последних достижениях в науке, в селекции, а также о новых эффективных методах выращивания и защиты растений, обработки почв, дизайнерского оформления садовых участков и приусадебных территорий.

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