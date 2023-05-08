Тюменская область в огне: что известно о пожарах к данному часу

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
На территории региона в течение суток ликвидировано пять лесных пожаров на общей площади 33,6 га. Продолжают действовать в общей сложности 12 пожаров общей площадью порядка 1 179 га. Накануне в области были зарегистрированы порядка 70 новых ландшафтных пожаров на площади свыше 5 300 га. Большинство из них потушено, 12 продолжают действовать.
Тушением природных пожаров занимаются в общей сложности более 1 200 человек, используется 340 единиц техники, авиация. Для тушения лесных пожаров в Тюменскую область прибыли специалисты из других регионов — 30 человек из Ямало-Ненецкого АО, 50 человек из Республики Коми, 49 человек из Республики Карелия.
В Тюменском районе удалось стабилизировать ситуацию в районе села Успенка, Салаирского тракта. Лесные пожары продолжают действовать в районе села Муллаши, деревень Речкина и Чаплык. Известно, что в 4 муниципалитетах района огонь уничтожил более 20 жилых домов и сотни построек.
Из-за угрозы распространения огня накануне были эвакуированы жители Речкина, Коняшина, Насекина, села Кулига, поселка Богандинский, 10-го военного городка, деревни Чаплык.
Пункты временного размещения организованы в школах поселках Молодежный, Богандинский, сел Ембаево, Чикча, Мальково, Каменка, Черчишево, поселках Боровский и Винзили. С жителям населенных пунктов, пострадавших от огня, работают психологи МЧС России.
Продолжается борьба с огнем в Тобольском районе — в районе садового общества «Энергостроитель». Работает авиация.
С 7 мая на территории всей Тюменской области введен режим ЧС — въезд транспорта в леса и посещение гражданами лесов запрещены. Исключение: транспорт и граждане, выполняющих работы по предупреждению и тушению лесных и ландшафтных (природных) пожаров.
В Тюмени с 7 мая закрыты все зоны отдыха в парках, в том числе в Гилевской роще. За соблюдением правил пожарной безопасности следят патрули «ЛесПаркХоза».
Сегодня в регионе были сняты ограничения на проезд транспортных средств по Тобольскому, Ирбитскому трактам, на участке Тюмень — Омск в районе Богандинского.
Накануне власти сообщали, что в региона задержаны два возможных виновника пожаров. Одного из них задержали в Абатском районе, второго — на Лесобазе.
В настоящее время в Тюмени существенно ухудшилось качество атмосферного воздуха. Концентрация ПДК превышена в 15 раз.