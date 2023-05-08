Тюменская область в огне: что известно о пожарах к данному часу

Тушением природных пожаров занимаются в общей сложности более 1 200 человек, используется 340 единиц техники, авиация. Для тушения лесных пожаров в Тюменскую область прибыли специалисты из других регионов — 30 человек из Ямало-Ненецкого АО, 50 человек из Республики Коми, 49 человек из Республики Карелия.